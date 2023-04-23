Волочкова призналась в желании стать бабушкой

Балерина Анастасия Волочкова выразила свое желание наконец-то стать бабушкой. Однако звезда отметила, что, скорее всего, ее дочери надо будет нанимать нянечек при такой занятой родственнице.

Дочь Волочковой зовут Ариадна, сейчас ей 17 лет, и у нее есть бойфренд, который на шесть лет старше девушки. Анастасия Волочкова подчеркнула, что ее дочь пока не планирует замужество, но выбор Ариадны звезда балета одобряет, пишет Voice.

— Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши, — заявила Анастасия, дав понять, что не намерена уделять внукам много времени.

Стоит отметить, что отец Ариадны тоже рад ее выбору в любви, но воспитывать внуков пока еще не готов. Он уверен, что его дочка еще слишком молода, чтобы брать на себя ответственность материнства.