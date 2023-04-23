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Анастасия Волочкова призналась, что хочет стать бабушкой

Балерина Анастасия Волочкова выразила свое желание наконец-то стать бабушкой. Однако звезда отметила, что, скорее всего, ее дочери надо будет нанимать нянечек при такой занятой родственнице.

Волочкова призналась в желании стать бабушкой
© РИА Новости

Дочь Волочковой зовут Ариадна, сейчас ей 17 лет, и у нее есть бойфренд, который на шесть лет старше девушки. Анастасия Волочкова подчеркнула, что ее дочь пока не планирует замужество, но выбор Ариадны звезда балета одобряет, пишет Voice.

— Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши, — заявила Анастасия, дав понять, что не намерена уделять внукам много времени.

Стоит отметить, что отец Ариадны тоже рад ее выбору в любви, но воспитывать внуков пока еще не готов. Он уверен, что его дочка еще слишком молода, чтобы брать на себя ответственность материнства.

Ведущая проекта на YouTube «Алена Блин» журналистка Алена Жигалова подло поступила с российской балериной Анастасией Волочковой во время последнего интервью. За это экс-прима Большого театра никогда не простит бывшую подругу. Об этом сама Волочкова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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