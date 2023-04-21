Российская телеведущая Ксения Бородина подарила дочерям иномарку для поездок в школу. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Блогерша продемонстрировала на кадрах новый черный микроавтобус марки Mercedes-Benz, отметив, что преподносит его детям. Автомобиль оказался оснащен светодиодной подсветкой передней панели, холодильником и откидными столиками на спинках сидений.

«Обожаю радовать своих девочек. Пусть у вас все будет, мои крошки», — написала Бородина.

Также ведущая показала старый микроавтобус, который ранее использовался для подобных нужд. Летом 2022 года она рассказала, что у живущих за городом девочек плотный график, поскольку после школы они отправляются на кружки и дополнительные занятия.