Павел Воля высмеял ответ Джигана на вопрос о доходах

Рэпер Джиган стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club, ведущие Павел Воля и Гарик Харламов решили спросить у музыканта, откуда у него деньги. Об этом пишет StarHit.

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«Один вопрос: у тебя огромный дом, ты ездишь по курортам, у тебя дорогие тачки. Блин, откуда деньги», — спросил Павел Воля.

«Да, откуда бабки, расскажи нам. Мы тут 24/7 стоим», — добавил Харламов.

Джиган очень внимательно слушал вопрос, однако не смог дать конкретный ответ и запнулся посередине фразы. Присутствующие в зале отреагировали хохотом, а ведущие в шутку предположили, что Джиган так же отвечает в налоговой службе.

Ранее Анатолий Цой опубликовал песню в поддержку семьи Джигана и его жены Оксаны Самойловой.