Павел Воля высмеял ответ Джигана на вопрос о доходах
Рэпер Джиган стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club, ведущие Павел Воля и Гарик Харламов решили спросить у музыканта, откуда у него деньги. Об этом пишет StarHit.
«Один вопрос: у тебя огромный дом, ты ездишь по курортам, у тебя дорогие тачки. Блин, откуда деньги», — спросил Павел Воля.
«Да, откуда бабки, расскажи нам. Мы тут 24/7 стоим», — добавил Харламов.
Джиган очень внимательно слушал вопрос, однако не смог дать конкретный ответ и запнулся посередине фразы. Присутствующие в зале отреагировали хохотом, а ведущие в шутку предположили, что Джиган так же отвечает в налоговой службе.
Ранее Анатолий Цой опубликовал песню в поддержку семьи Джигана и его жены Оксаны Самойловой.
С композицией «Оксана» певец выступил в эфире шоу Comedy Club, в котором показали мини-версию проекта «Конфетка». После этого бывший участник коллектива MBAND опубликовал песню в личном блоге. Слухи о разладе в семье начали распространяться после того, как Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге Самойловой.