Алсу объяснила отказ ехать на "Евровидение"

Певица Алсу в беседе с mk.ru призналась, что один из главных продюсеров России на «Евровидение» Филипп Киркоров неоднократно предлагал ей участвовать в международном конкурсе.

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«Я – нет, больше не поеду. Меня много раз уговаривали. Даже Филипп Бедросович, как главный продюсер «Евровидения», говорил: «Давай-давай, поехали! Сделаем тебе классную песню». Я ему ответила: «Филипп, я не готова», — рассказала Алсу.

Алсу уже участвовала в «Евровидении» в 2000 году — тогда она заняла второе место, до нее столь высокого результата не удалось добиться ни Алле Пугачевой, ни Филиппу Киркорову. Исполнительница считает, что второе место — прекрасный результат.

«На тот момент – практически победа. Это было первое самое высокое место в истории нашей страны. Вряд ли мне удастся переплюнуть саму себя. А занимать место ниже… Зачем?» — отметила Алсу.

Она добавила, что негативно относится к внедрению политической повестки в конкурс. Алсу считает, что «ситуация в мире» не должна влиять на музыку.