Певица Лайма Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, не имеют художественной ценности.

На своем YouTube-канале певица призналась, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед памятником солдату. По ее словам, это "просто памятник", а не место захоронения.

"Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", - цитирует Вайкуле РИА Новости.

Также она заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык. По ее мнению, это не язык России, "он принадлежит всему миру".