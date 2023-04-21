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Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности

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Певица Лайма Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, не имеют художественной ценности.

На своем YouTube-канале певица призналась, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед памятником солдату. По ее словам, это "просто памятник", а не место захоронения.

"Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", - цитирует Вайкуле РИА Новости.

Также она заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык. По ее мнению, это не язык России, "он принадлежит всему миру".

Напомним, ранее Вайкуле заявила, что "содержала весь СССР, а Алла Пугачева - всю Россию". Также она пожаловалась на слишком маленькие гонорары, которые ей платили за концерты и пластинки, пока она собирала на стадионах десятки тысяч зрителей.

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