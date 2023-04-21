Ани Лорак представила альбом "Остров", который записывала два года
Певица Ани Лорак представила альбом "Остров", который впервые записывала так долго - два года. Столь длительная работа объяснима: у Ани Лорак были непростые времена.
Она делала выбор в пользу продолжения карьеры в России, а не на Украине (из-за чего попала в базу "Миротворец", как и другие украинские певицы - Таисия Повалий и Анна Седокова). Осталась в Москве, влюбилась, живет временами в Испании (хотя ее избранник и приезжал знакомиться с Москвой). Ну, а в итоге выпустила отличный альбом. Причем песни для него писали как ее давний хитмейкер Олег Влади, так и молодые, пока мало кому известные, но талантливые авторы.
"Если меня трогают песня: мелодия и текст, то неважно: именитый автор, не именитый… Я все равно беру и пою эту песню!" - рассказала накануне артистка во время презентации альбома "Остров" на "Авторадио".
В новом диске - 10 песен. Это снова драматичная, страстная поп-музыка с красивыми мелодиями и эмоциям, с перепадами настроения и чувственными историями о любви.
Причем четыре трека уже стали хитами: "Рядом, но не вместе", "Обратный отсчет", "Лети, душа" и "Лабиринт". Две первых уже попали в горячие ротации большинства FM-радиостанций, ориентированных на качественную поп-музыку.
Кстати
Для празднования своего юбилея Ани Лорак тоже выбрала Москву. 27 сентября в "Крокус Сити Холле" певица представит специальную концертную программу в честь своего 45-летия, который она отметит в тот же день.