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«Не трогайте талантливых людей»: Вайкуле вступилась за Ахеджакову

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Певица Лайма Вайкуле раскритиковала россиян, «нападающих» на актрису Лию Ахеджакову из-за ее политических взглядов. Об этом рассказал «СтарХит».

Вайкуле заступилась за уволенную из "Современника" Ахеджакову
© laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Вайкуле удивилась, «как можно нападать» на Ахеджакову, ведь она «заслужила только любовь и почет».

«Поэтому замолчите уже и не трогайте вы людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить», - сказала певица.

Ахеджакова неоднократно публично критиковала российские власти и выступала в поддержку Украины.

В начале февраля «Современник» снял с репертуара последний спектакль с Ахеджаковой - «Игра в джин». По словам актрисы, директор театра объяснил ей, что был вынужден это сделать, так как его «завалили гневными письмами».

В апреле в «Современнике» сообщили, что Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию.

Позже глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Ахеджакову иноагентом и попросил Генпрокуратуру возбудить против нее уголовные дела по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и возбуждении ненависти или вражды. Бородин также заявил, что актриса признавалась в отправке денег ВСУ.

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