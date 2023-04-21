Вайкуле заступилась за уволенную из "Современника" Ахеджакову

«Не трогайте талантливых людей»: Вайкуле вступилась за Ахеджакову
Певица Лайма Вайкуле раскритиковала россиян, «нападающих» на актрису Лию Ахеджакову из-за ее политических взглядов. Об этом рассказал «СтарХит».
Вайкуле удивилась, «как можно нападать» на Ахеджакову, ведь она «заслужила только любовь и почет».
«Поэтому замолчите уже и не трогайте вы людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить», - сказала певица.
Ахеджакова неоднократно публично критиковала российские власти и выступала в поддержку Украины.
В начале февраля «Современник» снял с репертуара последний спектакль с Ахеджаковой - «Игра в джин». По словам актрисы, директор театра объяснил ей, что был вынужден это сделать, так как его «завалили гневными письмами».
В апреле в «Современнике» сообщили, что Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию.
Позже глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Ахеджакову иноагентом и попросил Генпрокуратуру возбудить против нее уголовные дела по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и возбуждении ненависти или вражды. Бородин также заявил, что актриса признавалась в отправке денег ВСУ.