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69-летняя Успенская сравнила себя с Мадонной и Шер

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С певицами Мадонной и Шер сравнила себя в ответ на критику откровенных нарядов 69-летняя исполнительница Любовь Успенская, передает Prozvezd.info. Артистка призвала россиянок стареть красиво.

69-летняя Успенская сравнила себя с Мадонной и Шер
© Мослента

«Завистливые бабы говорят, что надо достойно стареть. И показывают свои опухшие рожи... Ну старейте себе!» — заявила Успенская.

Певица уверена, что нет возраста, в котором одеваться откровенно было бы стыдно, позорно, вульгарно или чересчур вызывающе. В качестве примера она привела иностранных коллег.

«Мадонна позволяет себе быть обнаженной, Шер. А мы чем хуже?» — отметила она.

По ее мнению, именно так должна выглядеть достойная старость.

Ранее певец Басков поцеловал коллегу Успенскую после вопроса о личной жизни. Реакция певицы на произошедшее попала на видео.

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