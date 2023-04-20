На Бузову подали в суд из-за долга по квартплате

В Никулинский суд Москвы поступил иск о взыскании с певицы Ольги Бузовой свыше 70 тыс. рублей за ЖКХ. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным телеканала, истцом выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Кроме того, в суде не сообщили, о какой именно недвижимости телеведущей идет речь.

Ранее сообщалось, что у Бузовой возник конфликт с одной из управляющих компаний Санкт-Петербурга. Певица выехала из города и не оплачивала квитанции.