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На Бузову подали в суд из-за долга по квартплате

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В Никулинский суд Москвы поступил иск о взыскании с певицы Ольги Бузовой свыше 70 тыс. рублей за ЖКХ. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

На Бузову подали в суд из-за долга по квартплате
© globallookpress.com

По данным телеканала, истцом выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Кроме того, в суде не сообщили, о какой именно недвижимости телеведущей идет речь.

Ранее сообщалось, что у Бузовой возник конфликт с одной из управляющих компаний Санкт-Петербурга. Певица выехала из города и не оплачивала квитанции.

Компания подала в суд и выиграла дело. В том случае, если телеведущая не погасит возникшую задолженность, судебные приставы спишут средства с ее счетов.

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