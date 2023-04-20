На российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову подали иск в суд из-за долга по квартплате. Звезда должна заплатить более 70 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

Истцом выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. При этом не уточняется, о какой именно недвижимости Бузовой идет речь.

Ранее у певицы нашли долг по оплате коммунальных услуг в Санкт-Петербурге. Бузова переехала из города и перестала оплачивать ЖКУ. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд и выиграла дело. Бузова проигнорировала решение суда, после чего документы попали к судебным приставам.