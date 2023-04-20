Комик Незлобин рассказал о жизни в США

Комик Александр Незлобин рассказал о жизни в США: «Налоги я вывел из России, только потолстел здесь очень сильно»
Комик Александр Незлобин отправился покорять США еще в 2019 году. Артист решил рассказать о своей жизни за рубежом блогеру Нелли из Лос-Анджелеса. Незлобин заявил, что ушел из «Камеди клаб», потому что «не видел перспективы развития для себя как творческой, юмористической единицы».
Комик отметил, что на новой работе для него и других артистов есть возможность бесплатно есть и пить алкоголь.
«Они никогда не берут деньги с комиков. Собственно говоря, это и есть гонорар, но это идеально. Я сегодня потратил ноль долларов и вообще-то рассчитывал здесь поужинать. Машина у меня электрическая, еда бесплатная. Налоги я вывел из России, вывез. Только потолстел здесь очень сильно», — рассказал он.
Александр подчеркнул, что раньше приезжал в Америку ради развлечения.
«По сути, я профессионально стендап-карьерой занимаюсь даже не с прошлого года, потому что я лежал на диване и ничего не мог сделать. Мне кажется, что с этого года, наверно, с ноября-марта, по сути. Мне нравится, но из-за того, что у меня фактически две работы — и сценарий, и своя собственная карьера — я иногда мало сплю. У меня нервные тики начались. Возраст уже», — добавил комик. Незлобин признался, что тратит очень много денег, живя в США.
«Больше десятки: 12–15 тысяч долларов на семью, если ты вообще ничего не покупаешь отдельно. Блин, если квартира 3.5 тысячи долларов двухкомнатная стоит, но это уже довольно много. Она не стоит столько, если бы не бассейн в этом комплексе, полноразмерный спортивный, которым я могу пользоваться за сорок долларов в месяц. Но я, может быть, и переехал, потому что за эти деньги можно найти и дом», — отметил он.
Комик добавил, что все американцы лояльно относятся к россиянам. «Здесь всем плевать на русских и Россию, никто нас не ненавидит, как мне казалось оттуда, потому что единственное, что я там слышу: „Как далеко лететь?“». Также Александр рассказал о своем русскоязычном стендапе в США. Для него стало удивлением, что это будет востребовано. На семь шоу были проданы все билеты.