Комик Незлобин рассказал о жизни в США

«По сути, я профессионально стендап-карьерой занимаюсь даже не с прошлого года, потому что я лежал на диване и ничего не мог сделать. Мне кажется, что с этого года, наверно, с ноября-марта, по сути. Мне нравится, но из-за того, что у меня фактически две работы — и сценарий, и своя собственная карьера — я иногда мало сплю. У меня нервные тики начались. Возраст уже», — добавил комик. Незлобин признался, что тратит очень много денег, живя в США.