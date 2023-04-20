Виктория Боня сравнила Россию и популярную европейскую страну

«Ты переходишь дорогу по тротуару, где есть зебра, и на тебя таксист кричит с матами и говорит двигаться быстрее. Ощущение, что вернулись 90-е», — заявила ведущая. По ее мнению, люди в России стали очень грубыми и агрессивными. «А в Европе люди уважают друг друга», — сказала она и добавила, что на родине ей хочется ощущать «чуть больше любви и тепла».