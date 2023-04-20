Египетский юрист подал в суд на Netflix из-за чернокожей Клеопатры

Египетский юрист Махмуд аль-Семари подал в суд на Netflix из-за чернокожей актрисы, сыгравшей царицу Клеопатру в одноименном документальном фильме. Об этом сообщает Egypt Independent.

Аль-Семари заявил, что трейлер фильма, привлекший внимание миллионов зрителей по всему миру, противоречит египетской истории, является «подлогом» и «пропагандирует афроцентризм, целью которого является искажение и уничтожение египетской идентичности».

Юрист потребовал, чтобы в отношении лиц, ответственных за создание документального фильма, были приняты «серьезные юридические меры», подчеркивает Egypt Independent.

По мнению Аль-Семари, одним из следствий его иска должно стать прекращение работы Netflix в Египте.

«Большая часть того, что отображает платформа Netflix, не соответствует исламским общественным ценностям и принципам, особенно египетским», - подчеркивается в иске.

Четырехсерийный документальный фильм о Клеопатре выйдет в мае. Царицу в нем сыграла британская актриса Адель Джеймс.

Фильм ранее раскритиковал египетский археолог, бывший глава министерства древностей страны Захи Хавасс.

Он назвал чернокожую Клеопатру «фальсификацией фактов», добавив, что царица была гречанкой, то есть, скорее всего, светловолосой и светлокожей. По словам эксперта, единственными темнокожими правителями Египта были кушитские цари 25-й династии в 747-656 годах до нашей эры.

Создатели проекта объяснили выбор актрисы тем, что исторического консенсуса о происхождении Клеопатры нет.