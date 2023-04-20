$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Египетский юрист подал в суд на Netflix из-за чернокожей Клеопатры

Мария Иванова

Египетский юрист Махмуд аль-Семари подал в суд на Netflix из-за чернокожей актрисы, сыгравшей царицу Клеопатру в одноименном документальном фильме. Об этом сообщает Egypt Independent.

Египетский юрист подал в суд на Netflix из-за чернокожей Клеопатры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аль-Семари заявил, что трейлер фильма, привлекший внимание миллионов зрителей по всему миру, противоречит египетской истории, является «подлогом» и «пропагандирует афроцентризм, целью которого является искажение и уничтожение египетской идентичности».

Юрист потребовал, чтобы в отношении лиц, ответственных за создание документального фильма, были приняты «серьезные юридические меры», подчеркивает Egypt Independent.

По мнению Аль-Семари, одним из следствий его иска должно стать прекращение работы Netflix в Египте.

«Большая часть того, что отображает платформа Netflix, не соответствует исламским общественным ценностям и принципам, особенно египетским», - подчеркивается в иске.

Четырехсерийный документальный фильм о Клеопатре выйдет в мае. Царицу в нем сыграла британская актриса Адель Джеймс.

Фильм ранее раскритиковал египетский археолог, бывший глава министерства древностей страны Захи Хавасс.

Он назвал чернокожую Клеопатру «фальсификацией фактов», добавив, что царица была гречанкой, то есть, скорее всего, светловолосой и светлокожей. По словам эксперта, единственными темнокожими правителями Египта были кушитские цари 25-й династии в 747-656 годах до нашей эры.

Создатели проекта объяснили выбор актрисы тем, что исторического консенсуса о происхождении Клеопатры нет.

Отцом Клеопатры VII был фараон македонско-греческого происхождения по имени Птолемей XII, а по поводу личности ее матери ведутся споры: по одной из версий, ею была Клеопатра V Трифена, жена Птолемея, также имеющая македонско-греческие корни, по другой версии, ее матерью была одна из наложниц Птолемея - либо египтянка, либо темнокожая уроженка другой части Африки.

Шоу-бизнес,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий