Победителя «Битвы экстрасенсов» проверяет полиция

19-летняя саратовчанка Ксения связалась в мессенджере Telegram с, как она думает, официальным аккаунтом Шепса. Ей ответили - якобы экстрасенс согласился пообщаться с Ксенией и ее умершими родственниками за 35 тыс. руб. После получения денег собеседник девушки перестал отвечать. Теперь Шепса проверяют по обвинению в мошенничестве.