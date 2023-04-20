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Полиция проверяет Олега Шепса из "Битвы экстрасенсов" по обвинению в мошенничестве

Полиция проверяет победителя "Битвы экстрасенсов" Олега Шепса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Победителя «Битвы экстрасенсов» проверяет полиция
© shepsolegofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

19-летняя саратовчанка Ксения связалась в мессенджере Telegram с, как она думает, официальным аккаунтом Шепса. Ей ответили - якобы экстрасенс согласился пообщаться с Ксенией и ее умершими родственниками за 35 тыс. руб. После получения денег собеседник девушки перестал отвечать. Теперь Шепса проверяют по обвинению в мошенничестве.

Олег Шепс — победитель 21-го сезона "Битвы экстрасенсов", младший брат другого победителя проекта Александра Шепса.

Ранее сообщалось, что в отношении почти полного тезки Александра Реввы проводится следственная проверка.

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