Верку Сердючку не выпустили с Украины на гастроли в США

Украинский артист Андрей Данилко, широко известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о том, что ему пришлось отменить гастрольный тур по Канаде и Соединенным Штатам Америки. Как сообщил в своем личном микроблоге сам исполнитель, в связи с новыми правилами он вместе с коллективом не сумел покинуть территорию Украины.
«Мы не смогли отправиться в гастрольный тур в неполном актерском составе, ведь качество наших шоу зависит от каждого из участников», – прокомментировал музыкант.
Также Данилко обратил внимание на то, что его команда живет в разных уголках Украины, а многие участники творческого коллектива не успели вовремя оформить все необходимые для выезда документы. Также исполнитель добавил, что он не отменяет концерты, а переносит их на осень текущего года.
Напомним, что известный артист Андрей Даниклко активно подвергает критике специальную военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.