Верку Сердючку не выпустили с Украины на гастроли в США

Украинский артист Андрей Данилко , широко известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка , рассказал о том, что ему пришлось отменить гастрольный тур по Канаде и Соединенным Штатам Америки . Как сообщил в своем личном микроблоге сам исполнитель, в связи с новыми правилами он вместе с коллективом не сумел покинуть территорию Украины.

«Мы не смогли отправиться в гастрольный тур в неполном актерском составе, ведь качество наших шоу зависит от каждого из участников», – прокомментировал музыкант.

Также Данилко обратил внимание на то, что его команда живет в разных уголках Украины, а многие участники творческого коллектива не успели вовремя оформить все необходимые для выезда документы. Также исполнитель добавил, что он не отменяет концерты, а переносит их на осень текущего года.