Бедрос Киркоров признался, что 20 лет не живет с женой

Певец Бедрос Киркоров, в беседе с «Комсомольской правдой» прокомментировал слухи о том, что измена с молодой медсестрой стала причиной его развода со второй женой Людмилой Смирновой. По его словам, они с супругой уже 20 лет не живут вместе.

Ранее сын артиста Филипп Киркоров рассказал, что его отец подал на развод со своей 68-летней супругой Людмилой, с которой был вместе более 26 лет.

Развод подтвердил и сам Бедрос Филиппович. По его словам, он не живет с супругой уже порядка 20 лет. Он также опроверг разговоры о том, что ушел к молодой медсестре.

«Медсестре я действительно помогал финансово, но помогал ей оплатить ЭКО. Они с мужем хотели ребенка, не получилось. Я им дал немного денег, чтобы их мечта осуществилась», - поведал артист.

Разводом Киркорова занимается юрист Александр Добровинский. В настоящее время он занят изучением документов о совместно нажитом имуществе.

В собственности певца имеется две квартиры в центре Москвы, дом в Болгарии, а также дом и две квартиры в Новгороде. По словам одного из друзей Киркорова-старшего, поводом для развода и послужило имущество. Дело в том, что супруги давно договорились, что одна из квартир в Новгороде будет оформлена на Людмилу, а другая на Бедроса. Однако недавно артист узнал, что жена оформила на себя обе квартиры.

«Поэтому и привлек Добровинского, хотел вернуть себе жилье. Но Филипп его отговорил: мол, оставь Людмиле, все-таки прожили вместе столько лет», - рассказал друг.

Сын посоветовал отдать супруге всю недвижимость в Новгороде, а себе забрать московские квартиры и дом в Болгарии.