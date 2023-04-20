Белорусский рэпер Keendy стал самым популярным новым артистом на Яндекс Музыке

Белорусский рэпер Keedy сумел набрать больше миллиона прослушиваний и стал самым популярным новым артистом на Яндекс Музыке. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе музыкальной платформы.
Спустя месяц после попадания в раздел Яндекс Музыки Моя волна количество прослушиваний композиций Keedy выросло в десять раз.
Трек рэпера "Не более" попал в Искру - плейлист с новыми исполнителями, после чего набрал самое большое количество лайков. Также у белорусского поп-исполнителя Keer после попадания в Мою волну и Искру количество слушателей выросло в 4 раза у лирического исполнителя Kenjebek Nurdolday из Казахстана — в 3 раза.
Юная казахстанская R&B-певица Liili — автор трека "Hot", который в своих соцсетях использовала Ким Кардашьян, в декабре 2022 года стала главной героиней Искры и появилась на его обложке и билбордах в Москве и Алма-Ате.
Самыми стремительно набравшими новых слушателей в Моей волне артистами стали звезды первой Искры - инди-группа passmurny из Чебоксар и лирический рэп-исполнитель Azzi из Красноярска, самый молодой участник творческого объединения "Газгольдер" Ваня Кургалин из Великого Новгорода, а также московская рок-группа Диктофон во главе с Антоном Макаровым, исполняющая темный романтический панк-рок. Также в числе набравших популярность новых исполнителей - финалистка проекта "Песни" на ТНТ белорусская певица Лиса и казахстанский музыкант guntor, исполняющий душевные романсы и баллады о любви.