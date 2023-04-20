Белорусский рэпер Keendy стал самым популярным новым артистом на Яндекс Музыке

Белорусский рэпер Keedy сумел набрать больше миллиона прослушиваний и стал самым популярным новым артистом на Яндекс Музыке. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе музыкальной платформы.

Фото: ke3ndy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) ke3ndy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спустя месяц после попадания в раздел Яндекс Музыки Моя волна количество прослушиваний композиций Keedy выросло в десять раз.

Трек рэпера "Не более" попал в Искру - плейлист с новыми исполнителями, после чего набрал самое большое количество лайков. Также у белорусского поп-исполнителя Keer после попадания в Мою волну и Искру количество слушателей выросло в 4 раза у лирического исполнителя Kenjebek Nurdolday из Казахстана — в 3 раза.

Юная казахстанская R&B-певица Liili — автор трека "Hot", который в своих соцсетях использовала Ким Кардашьян, в декабре 2022 года стала главной героиней Искры и появилась на его обложке и билбордах в Москве и Алма-Ате.