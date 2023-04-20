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Jah Khalib ответил на обвинения в поддержке Украины

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Рэпер Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, ответил на обвинения в поддержке Украины, из-за которых его концерты в Москве и Санкт-Петербурге хотели отменить.

Jah Khalib ответил на обвинения в поддержке Украины
© ТАСС

— Все, что вы читали обо мне в последние пару дней — ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине, — написал он в личном блоге.

Исполнитель добавил, что большая часть его слушателей живет в России и он всегда прилетает в эту страну с добрыми намерениями.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в понедельник, 17 апреля, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить концерты рэпера Jah Khalib, который, по ее мнению, поддерживает ВСУ. По ее словам, в своем микроблоге музыкант публиковал запись о том, что он посетил Киев, а самих украинцев он называл героями.

Концерт рэпера Jah Khalib отменен в Петербурге после поддержки Украины

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России. Он также обвинил актера в том, что он якобы сбежал из России в США.

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