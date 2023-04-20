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Провисевший 40 лет портрет Пугачевой пропал из БКЗ «Октябрьский»

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Портрет певицы Аллы Пугачевой пропал из фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Изображение артистки висело на стенах концертной площадки около 40 лет.

Провисевший 40 лет портрет Пугачевой пропал из БКЗ «Октябрьский»
© globallookpress.com

О пропаже фото примадонны российской эстрады сообщили поклонники исполнительницы. Они требуют вернуть портрет Пугачевой на место или же убрать изображения других артистов.Пугачева считала «Октябрьский» одним из своих любимых залов. На этой площадке певица выступала почти 20 раз — с 1978 по 2008 годы, сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Почему портрет Пугачевой пропал со стен «Октябрьского», не сообщается. Возможно, это связано с антироссийской позицией певицы. Она неоднократно высказывалась против действий властей РФ. На фоне спецоперации на Украине артистка с детьми Лизой и Гарри покинула страну и переехала в Израиль, где ее к тому времени ждал муж Максим Галкин (признан иноагентом).

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