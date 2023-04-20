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13 минут назад

Анна Семенович похвасталась интимной жизнью после 40 лет

Слово и Дело

Певица Анна Семенович поделилась впечатлениями от секса со своим новым партнером. Она призналась, что получает удовольствие от интимной близости с любимым мужчиной, пишет портал Sport24.

Анна Семенович похвасталась интимной жизнью после 40 лет
Фото: prt scr youtube.com | Анна Семеновичprt scr youtube.com | Анна Семенович

Семенович не стесняется разговаривать на подобные темы со своими подписчиками. Недавно она обсуждала это в своем микроблоге. Певица призналась, что с возрастом секс становится только интереснее. Сейчас ей 45 лет, и она знает о себе и о своем теле больше, чем в двадцать или тридцать.

Семенович заметила, что сейчас может быть абсолютно открытой со своим половым партнерам. Она уверила своих подписчиков, что в ее возрасте их много что еще удивит на любовном фронте.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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