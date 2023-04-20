Анна Семенович похвасталась интимной жизнью после 40 лет

Семенович не стесняется разговаривать на подобные темы со своими подписчиками. Недавно она обсуждала это в своем микроблоге. Певица призналась, что с возрастом секс становится только интереснее. Сейчас ей 45 лет, и она знает о себе и о своем теле больше, чем в двадцать или тридцать.