Анна Семенович похвасталась интимной жизнью после 40 лет

Певица Анна Семенович поделилась впечатлениями от секса со своим новым партнером. Она призналась, что получает удовольствие от интимной близости с любимым мужчиной, пишет портал Sport24.
Семенович не стесняется разговаривать на подобные темы со своими подписчиками. Недавно она обсуждала это в своем микроблоге. Певица призналась, что с возрастом секс становится только интереснее. Сейчас ей 45 лет, и она знает о себе и о своем теле больше, чем в двадцать или тридцать.
Семенович заметила, что сейчас может быть абсолютно открытой со своим половым партнерам. Она уверила своих подписчиков, что в ее возрасте их много что еще удивит на любовном фронте.