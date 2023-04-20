Певица Анна Седокова улетела от мужа-баскетболиста

Анна Седокова, состоящая в законном браке уже с третьим мужем Янисом Тиммой, намекнула в своих соцсетях на некие проблемы в их отношениях. Как пишет издание Центральная Служба Новостей, знаменитость отправилась в одиночестве на отдых в Доминиканскую Республику.

На своей страничке в соцсети многодетная мама и жена латвийского баскетболиста пожаловалась на обострение крапивницы. Анна написала, что в настоящее время она нуждается в человеке, который никогда ее не предавал, выслушивал и терпел все ее причуды.