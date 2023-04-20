Цой придумал способ помирить Джигана и Самойлову

В драму, развернувшуюся в семье рэпера Джигана, решил вмешаться певец Анатолий Цой . Он призвал Оксану Самойлову простить мужа и пустить домой. Об этом пишет портал «Вокруг ТВ».

«Оксана, на сердце рана. Я теперь орел без гнезда. Оксана, дальше сам я и ты, Оксана сама», - звучит в композиции.

Страсти вокруг семьи не утихают уже несколько месяцев. Недавно в выпуске шоу «Вопрос ребром» Джиган подтвердил, что у них с Оксаной действительно есть проблемы. Рэпер даже публично извинился перед супругой и признал, что проблемы возникли по его вине.