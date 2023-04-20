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15 минут назад

Цой придумал способ помирить Джигана и Самойлову

Елена Прошина

В драму, развернувшуюся в семье рэпера Джигана, решил вмешаться певец Анатолий Цой. Он призвал Оксану Самойлову простить мужа и пустить домой. Об этом пишет портал «Вокруг ТВ».

Цой придумал способ помирить Джигана и Самойлову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своих соцсетях он призвал пользователей докучать Самойловой хештегом. Музыкант выложил трогательное видео с молодым Джиганом и наложенной песней «Оксана».

«Оксана, на сердце рана. Я теперь орел без гнезда. Оксана, дальше сам я и ты, Оксана сама», - звучит в композиции.

Свою публикацию артист сопроводил призывом: «Давайте воссоединим семью!» Он просит подписчиков отмечать Самойлову хештегом #оксанапростиджигана», чтобы помочь супругам помириться.

Страсти вокруг семьи не утихают уже несколько месяцев. Недавно в выпуске шоу «Вопрос ребром» Джиган подтвердил, что у них с Оксаной действительно есть проблемы. Рэпер даже публично извинился перед супругой и признал, что проблемы возникли по его вине.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Анатолий Цой,
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