$81.65+0.0589.37-0.20
29 минут назад

25-летний участник корейской поп-группы ASTRO найден мёртвым в своём доме

Чемпионат.com

По данным полиции Южной Кореи, певец и танцор Мумбин из известной K-pop группы ASTRO погиб при невыясненных обстоятельствам.

25-летний участник корейской поп-группы ASTRO найден мёртвым в своём доме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тело 25-летнего музыканта обнаружили сегодня в его особняке в Каннаме, южном районе Сеула. Это сделал менеджер артиста вечером по местному времени, он же обратился в правоохранительные органы.

Согласно полицейскому отчёту, допускается, что причиной смерти могло стать самоубийство Мумбина. Однако пока это невозможно установить точно, так как вскрытие тела пока не проводилось. Сейчас проводится расследование.

ASTRO — одна из самых популярных корейских поп-групп, основанная в 2016 году. Изначально в группу входили шестеро парней, однако в феврале этого года коллектив покинул Рокки.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий