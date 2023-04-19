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14 минут назад

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза рассказала о переписке с Павлом Дуровым в личных сообщениях

Газета.Ru

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что переписывалась с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым в личных сообщениях. Подробности общения она раскрыла в интервью подкасту «Правило 34» на YouTube.

Бывшая жена Гуфа рассказала о переписке с Павлом Дуровым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне Паша Дуров написал во «ВКонтакте» еще давно! Он меня добавил в друзья, когда еще был во «ВКонтакте». Я спросила: «А ты настоящий?» И он пишет: «А ты настоящая?», ха», — рассказала блогерша.

Так она отреагировала на вопрос ведущих подкаста о том, писали ли ей в приложении для знакомств Tinder подозрительные пользователи, которые могли вести фейковый аккаунт.

Айза во время интервью не уточнила, когда именно переписывалась с Дуровым. Российский бизнесмен возглавлял VK до 2014 года, а Айза до этого же года восемь лет состояла в браке с Гуфом. В настоящее время у блогерши не имеется верифицированного профиля во «ВКонтакте».

Шоу-бизнес,Гуф,Павел Дуров,
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