Бывшая жена Гуфа рассказала о переписке с Павлом Дуровым

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что переписывалась с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым в личных сообщениях. Подробности общения она раскрыла в интервью подкасту «Правило 34» на YouTube.

«Мне Паша Дуров написал во «ВКонтакте» еще давно! Он меня добавил в друзья, когда еще был во «ВКонтакте». Я спросила: «А ты настоящий?» И он пишет: «А ты настоящая?», ха», — рассказала блогерша.

Так она отреагировала на вопрос ведущих подкаста о том, писали ли ей в приложении для знакомств Tinder подозрительные пользователи, которые могли вести фейковый аккаунт.

Айза во время интервью не уточнила, когда именно переписывалась с Дуровым. Российский бизнесмен возглавлял VK до 2014 года, а Айза до этого же года восемь лет состояла в браке с Гуфом. В настоящее время у блогерши не имеется верифицированного профиля во «ВКонтакте».