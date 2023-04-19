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23 часа назад

Умер советский актер и певец Вяйно Арен

Российская Газетаиещё 3

Скончался Вяйно Арен, советский и эстонский актер кино, театра и ТВ, певец, танцор, артист оперетты, режиссер. Арен ушел на 90-м году жизни.

Умер советский актер и певец Вяйно Арен
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Вяйно Арен родился 9 августа 1933 года. С 1953 по 1955 год учился в Ленинградском хореографическом училище. В 1959-м окончил Таллинское хореографическое училище.

Карьеру начал раньше, в 1950-м году, - в театре "Ванемуйне". Далее - солист театра "Эстония" в Таллине. Работал в знаменитом таллинском варьете "Виру", где выступали многие звезды республиканской эстрады.

На экранах дебютировал в 1957-м: "Полуденный паром", "Театральная ночь", "Молодой пенсионер", пожарный Манивальд Юга в "Приключениях Вембу и Тембу", "Счастливая улица, 13".

Брат - известный эстонский советский актер Рейно Арен.

Шоу-бизнес,Рейно Арен,
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