Умер советский актер и певец Вяйно Арен

Скончался Вяйно Арен, советский и эстонский актер кино, театра и ТВ, певец, танцор, артист оперетты, режиссер. Арен ушел на 90-м году жизни.

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Вяйно Арен родился 9 августа 1933 года. С 1953 по 1955 год учился в Ленинградском хореографическом училище. В 1959-м окончил Таллинское хореографическое училище.

Карьеру начал раньше, в 1950-м году, - в театре "Ванемуйне". Далее - солист театра "Эстония" в Таллине. Работал в знаменитом таллинском варьете "Виру", где выступали многие звезды республиканской эстрады.

На экранах дебютировал в 1957-м: "Полуденный паром", "Театральная ночь", "Молодой пенсионер", пожарный Манивальд Юга в "Приключениях Вембу и Тембу", "Счастливая улица, 13".