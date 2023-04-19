Блогер Лерчек с мужем могут стать фигурантами нового уголовного дела

Блогер Валерия Чекалина, известная в качестве Лерчек, и ее супруг могут стать фигурантами нового уголовного дела из-за жалоб от пострадавших. Об этом «РЕН ТВ» сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в комитет стали поступать заявления от пострадавших от действий Чекалиных. Их словам дадут оценку. Расследование по делу блогера продолжаются, на данный момент проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные «на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба».

«До настоящего времени он не погашен обвиняемыми, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки», — отметила Иванова.

Она напомнила, что в настоящее время им вменяют обвинения в отмывании денег в особо крупном размере, уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.