Блогеру Валерии Чекалиной, более известной, как Лерчек, снова отказали в пользовании интернетом. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Ранее Валерии и Артему Чекалиным, подозреваемым в неуплате налогов в особо крупном размере, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, блогерам было запрещено пользоваться сетью интернет.

Защита Чекалиных обжаловала меру пресечения, чтобы блогеры могли иметь заработок. По словам адвоката, данное ограничение является необоснованным, так как пара не может зарабатывать.

«Для них это является единственным источником дохода», — сказал адвокат.

Напомним, Чекалиным предъявлено обвинение в легализации денежных средств. По предварительным данным, они вместе со своими родственниками легализовали более 130 млн рублей путем приобретения валюты. Так, блогеры замаскировали связь легализованных денег с преступным источником их происхождения.