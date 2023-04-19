Российский актер и комик Михаил Галустян объяснил получение второго гражданства давними планами получить армянский паспорт. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист подчеркнул, что не собирается покидать Россию.

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«Давно хотел оформить гражданство Армении, давно подал документы, но дали сейчас. Что теперь? В этом нет ровно ничего, что могло бы поставить под сомнение мою любовь к родине — России», — заявил он.

Галустян подчеркнул, что его домом является Россия, поскольку именно тут он родился, вырос, получил образование и сыскал народную славу. Никаких предпосылок для отъезда из России у него нет. Кроме того, ничего зазорного в получении паспорта Армении Галустян не видит.

«Я армянин, и не могу его оформить? Чтобы никто не трактовал это превратно, приходится объяснять», — заключил он.