Российский актер и комик Михаил Галустян объяснил получение второго гражданства давними планами получить армянский паспорт. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист подчеркнул, что не собирается покидать Россию.
«Давно хотел оформить гражданство Армении, давно подал документы, но дали сейчас. Что теперь? В этом нет ровно ничего, что могло бы поставить под сомнение мою любовь к родине — России», — заявил он.
Галустян подчеркнул, что его домом является Россия, поскольку именно тут он родился, вырос, получил образование и сыскал народную славу. Никаких предпосылок для отъезда из России у него нет. Кроме того, ничего зазорного в получении паспорта Армении Галустян не видит.
«Я армянин, и не могу его оформить? Чтобы никто не трактовал это превратно, приходится объяснять», — заключил он.
Напомним, что о получении гражданства Армении Галустяном стало известно в начале апреля. Он подчеркнул, что поступил самым «честным и правильным путем», собрав необходимые справки и подав документы. Комик допустил, что в будущем может представить в республике свои творческие проекты.