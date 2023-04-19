Басков раскрыл правду о своих пластических операциях

Певец Николай Басков в беседе с "Пятым каналом" заявил, что никогда не прибегал к услугам пластических хирургов.

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"Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но — еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность!" - объяснил Басков.

При этом артист не скрывает: он обязательно обратится к пластическим хирургам за помощью, если возникнет необходимость.

Ранее Николай Басков признался, что в начале своей карьеры страдал от раздражения кожи из-за постоянного использования косметики. Артисту накладывали грим для выступлений в оперном театре. По словам исполнителя, он впервые столкнулся с косметологом в возрасте 19 лет. Басков отметил, что раньше не было такой качественной косметики, которая не травмировала кожу.