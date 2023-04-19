Басков раскрыл правду о своих пластических операциях

Певец Николай Басков в беседе с "Пятым каналом" заявил, что никогда не прибегал к услугам пластических хирургов.
"Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но — еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность!" - объяснил Басков.
При этом артист не скрывает: он обязательно обратится к пластическим хирургам за помощью, если возникнет необходимость.
Ранее Николай Басков признался, что в начале своей карьеры страдал от раздражения кожи из-за постоянного использования косметики. Артисту накладывали грим для выступлений в оперном театре. По словам исполнителя, он впервые столкнулся с косметологом в возрасте 19 лет. Басков отметил, что раньше не было такой качественной косметики, которая не травмировала кожу.
Также Николай Басков оценил новый имидж коллеги по сцене Филиппа Киркорова, который сравнил сам себя с "эльфийским бруталом". Певец отметил, что Киркорову даже не нужно подогревать интерес аудитории к себе, так как россияне, по мнению Баскова, всегда найдут способ сделать смешной мем про своего кумира.