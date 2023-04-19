Ольга Бузова назвала "чушью и неправдой" слухи о беременности от Галустяна

Певица и телеведущая Ольга Бузова в видеоролике Super.ru ответила на вопрос журналистов о том, что в сети распространяются слухи о ее беременности от Михаила Галустяна.

Фото: ТНТ ТНТ

Артистка очень удивилась вопросу, не беременна ли она. После того как одна из журналисток спросила, не ждет ли Бузова ребенка от Галустяна, певица растерялась.

"По-моему, сегодня не первое апреля. Я даже не знаю, как это комментировать. Не хочу комментировать чушь и неправду", - ответила Бузова.

Слухи о возможной беременности Ольги Бузовой распространяются уже не впервые. Около года назад исполнительница уже опровергала слухи о пополнении и призналась, что поправилась из-за гормональных уколов. У телеведущей были проблемы с рукой, из-за чего она была вынуждена принимать препараты.