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1 час назад

Ольга Бузова назвала "чушью и неправдой" слухи о беременности от Галустяна

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова в видеоролике Super.ru ответила на вопрос журналистов о том, что в сети распространяются слухи о ее беременности от Михаила Галустяна.

Ольга Бузова назвала "чушью и неправдой" слухи о беременности от Галустяна
Фото: ТНТТНТ

Артистка очень удивилась вопросу, не беременна ли она. После того как одна из журналисток спросила, не ждет ли Бузова ребенка от Галустяна, певица растерялась.

"По-моему, сегодня не первое апреля. Я даже не знаю, как это комментировать. Не хочу комментировать чушь и неправду", - ответила Бузова.

Слухи о возможной беременности Ольги Бузовой распространяются уже не впервые. Около года назад исполнительница уже опровергала слухи о пополнении и призналась, что поправилась из-за гормональных уколов. У телеведущей были проблемы с рукой, из-за чего она была вынуждена принимать препараты.

Ранее Ольга Бузова пообещала, что снимется в новых фильмах. Звезда отметила, что в собственном актерском таланте ее убедила работа над клипом на новую песню "Верни". По словам певицы, у нее с режиссером "огромные планы на актерскую деятельность".

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,Ольга Бузова,
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