$81.60-0.0389.57-0.09
43 минуты назад

Филипп Киркоров показал увеличенные ягодицы на концерте в Петербурге

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров продемонстрировал результат хирургического вмешательства, выступив в облегающем наряде на концерте в Санкт-Петербурге. Видеоролик разместил StarHit.

На кадрах поп-исполнитель танцует в черном комбинезоне, в котором у него выделяются ягодицы. Поклонники в соцсетях пошутили, что Киркоров копирует Ким Кардашьян, а также упрекнули артиста в использовании накладок.

Предполагается, что ягодицы Киркорову могли увеличить при помощи липофиллинга, в процессе которого недостающие объемы тела заполняются собственным жиром. Ранее Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.

Хайдаров заявил, что люди "будут в шоке" от новой пластики артиста. Он также рассказывал о "феноменальном заживлении" Киркорова. Медик считает, что у исполнителя нереальная сила воли, хорошее здоровье и отличная генетика.

Шоу-бизнес,Видео,Тимур Хайдаров,Ким Кардашьян,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий