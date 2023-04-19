Певец Филипп Киркоров продемонстрировал результат хирургического вмешательства, выступив в облегающем наряде на концерте в Санкт-Петербурге. Видеоролик разместил StarHit.

На кадрах поп-исполнитель танцует в черном комбинезоне, в котором у него выделяются ягодицы. Поклонники в соцсетях пошутили, что Киркоров копирует Ким Кардашьян, а также упрекнули артиста в использовании накладок.

Предполагается, что ягодицы Киркорову могли увеличить при помощи липофиллинга, в процессе которого недостающие объемы тела заполняются собственным жиром. Ранее Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.