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Любовный гороскоп на 21 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Не отвергайте избранника, особенно если он будет предлагать вам свою помощь. Звезды предупреждают: черствость, проявленная 21 апреля, впоследствии окажет ключевую роль в ваших отношениях. ТЕЛЬЦЫ Если второй половинке понадобится ваша помощь, отложите все дела. Звезды предупреждают: если вы ей не поможете, это сделает кто-то другой, а ваше реноме будет основательно подорвано. БЛИЗНЕЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, в этот день не следует вести их с первозданным рвением. Звезды советуют вам плыть по течению 21 апреля - пользы от этого, возможно, будет немного, но зато сохраните душевное равновесие. РАКИ В этот день вы можете завладеть вниманием предмета ваших чувств. Звезды советуют вам быть активным и не бояться проявлять инициативу. ЛЬВЫ Будьте внимательны ко второй половинке, призывают звезды. Если 21 апреля вы пройдете мимо ее потребностей, она пойдет за их удовлетворением к кому-то другому. ДЕВЫ В этот день вы сможете убедить избранника в чем угодно. Важно будет лишь выбрать правильную тональность. Обратите на это особое внимание 21 апреля. ВЕСЫ Не вздумайте врать второй половинке, советуют звезды. И предупреждают: 21 апреля она быстро почувствует фальшь. Вернуть ее доверие будет крайне сложно. СКОРПИОНЫ 21 апреля у вас с избранником может возникнуть непонимание, говорят звезды. И призывают вас в эту пятницу проявить мудрость и вовремя ретироваться. СТРЕЛЬЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, в эту пятницу сможете понять, что мешает вам ее обрести. Если вам удастся это сделать, выход найдется сам собой. КОЗЕРОГИ Постарайтесь завершить все рабочие вопросы до заката. Звезды говорят, тогда в этот день вас будет ждать увлекательное времяпрепровождение с любимым человеком. ВОДОЛЕИ Если вы находитесь в поисках пары, в эту пятницу должны действовать смелее. Звезды говорят, вы себя недооцениваете. 21 апреля этот факт станет еще более очевидным. РЫБЫ Если второй половинке потребуется ваша помощь, не стесняйтесь предлагать ее. Звезды говорят, она давно ждет вашего живого участия в ее жизни. Фото: unsplash.com

Любовный гороскоп на 21 апреля 2023 года: что обещают астрологи
© СОВА
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