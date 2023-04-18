В «Кто хочет стать миллионером» может смениться ведущий

Новой ведущей популярного шоу «Кто хочет стать миллионером» вместо шоумена и продюсера Дмитрия Диброва может стать певица Юлианна Караулова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По данным газеты, компания Sony Pictures Television International, правообладатель франшизы на шоу, якобы разорвала контракт с Первым каналом.

На фоне аннулирования договоренностей, было принято решение о значительном редактировании формата передачи с тем, что была она стала «бодрее, интереснее, современнее».

В редакции полагают, что с учетом изменений в шоу, Первый канал вполне может заменить и постоянного ведущего, так как он ассоциировался с предшествующим форматом.

Кандидатура Карауловой также не случайна. Она участвовала в большом количестве крупных проектов канала, проявила себя на «Фабрике звезд», в «Битве талантов», «Все, кроме обычного» и других шоу.

Уточняется, что Дибров также останется на Первом. Он по-прежнему будет вести авторский проект «Антропология».