$81.60-0.0389.57-0.09
11 минут назад

В «Кто хочет стать миллионером» может смениться ведущий

Илья Родин

Новой ведущей популярного шоу «Кто хочет стать миллионером» вместо шоумена и продюсера Дмитрия Диброва может стать певица Юлианна Караулова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В «Кто хочет стать миллионером» может смениться ведущий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, компания Sony Pictures Television International, правообладатель франшизы на шоу, якобы разорвала контракт с Первым каналом.

На фоне аннулирования договоренностей, было принято решение о значительном редактировании формата передачи с тем, что была она стала «бодрее, интереснее, современнее».

В редакции полагают, что с учетом изменений в шоу, Первый канал вполне может заменить и постоянного ведущего, так как он ассоциировался с предшествующим форматом.

Кандидатура Карауловой также не случайна. Она участвовала в большом количестве крупных проектов канала, проявила себя на «Фабрике звезд», в «Битве талантов», «Все, кроме обычного» и других шоу.

Уточняется, что Дибров также останется на Первом. Он по-прежнему будет вести авторский проект «Антропология».

Ранее сообщалось, что телеведущий попал в ДТП в Москве. По его словам, все закончилось благополучно, он не получил травм, машины также особо не пострадали.

Шоу-бизнес,Юлианна Караулова,Дмитрий Дибров,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий