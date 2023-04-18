Стала известна цена Ferrari Анастасии Ивлеевой

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева приобрела новый автомобиль Ferrari Tributo. Публикация на эту тему появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 530 тысяч подписчиков.

Знаменитость разместила снимок, на котором она позирует рядом с красным спорткаром на фоне главного здания Московского Государственного Университета. Известно, что цена данной машины варьируется от 25 до 38 миллионов рублей в зависимости от комплектации и года выпуска авто.

«Скорее всего, очень свежая, в последнем выпуске. Эта машина может стоить дороже 30 миллионов рублей из-за сложной логистики», — рассказала также в интервью администраторам Telegram-канала «Звездач» автоэксперт Мария Посеницкая.