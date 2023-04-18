$81.60-0.0389.57-0.09

Стала известна цена Ferrari Анастасии Ивлеевой

1

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева приобрела новый автомобиль Ferrari Tributo. Публикация на эту тему появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 530 тысяч подписчиков.

Стала известна цена Ferrari Анастасии Ивлеевой
© РИА Новости

Знаменитость разместила снимок, на котором она позирует рядом с красным спорткаром на фоне главного здания Московского Государственного Университета. Известно, что цена данной машины варьируется от 25 до 38 миллионов рублей в зависимости от комплектации и года выпуска авто.

«Скорее всего, очень свежая, в последнем выпуске. Эта машина может стоить дороже 30 миллионов рублей из-за сложной логистики», — рассказала также в интервью администраторам Telegram-канала «Звездач» автоэксперт Мария Посеницкая.

В феврале 2021 года Ивлеева также раскрыла цену самой дорогой покупки в своей жизни. «Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей», — отметила она. Отмечается, что серый матовый суперкар Lamborghini Aventador Ивлеева приобрела летом 2020 года.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий