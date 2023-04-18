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12 минут назад

Ксению Бородину жестко раскритиковали в Сети из-за фото с Еленой Блиновской

Super.ru

Шквал хейта обрушился на телеведущую после безобидного снимка с небезызвестной подругой. Вчера Бородина провела время в компании Блиновской (она же — «королева марафонов»): девушки вместе пообедали в одном из модных столичных заведений, затем отправились в театр, но вскоре сбежали из него, отдав предпочтение женским разговорам за чашечкой кофе. Явно приятный день с подругой Ксения решила отметить в запрещенной соцсети совместным снимком.

Бородину раскритиковали из-за фото с Блиновской
Фото: соцсетисоцсети

«Мы всегда встречаемся под предлогом пойти в театр, а сами убегаем в кафе, чтобы болтать, едем домой на одной машине, потому что не можем никогда наговориться», — подписала пост телеведущая.

соцсети

Хотя мы чего уже только ни повидали на интернет-просторах, настолько острая реакция подписчиков Ксении на ее фото с Еленой удивила даже нас.

«Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты», «Только после интервью по-другому посмотрела на Ксюшу, и тут на тебе, полное разочарование», «Очень странный союз. Ксения, была лучшего мнения о вас», «Ксения, такая компания вас унижает», «Есть ощущение, что вы общаетесь с ней за деньги. Иначе я это объяснить не могу», «Наверное, Ксюша тоже что-то предложит, марафон какой-нибудь», «Блиновская хитро подкралась к Бородиной. Ей нужны такие статусные подружки, чтобы выглядеть премиальнее. Лена — хитрый психолог и знает, как крутить Бородиной», «Разочарование и отписка» — пишут разъяренные пользователи Сети под постом.

Не выдержав такого неожиданного потока хейта, Ксения решила прямо обратиться к своей аудитории: «У нас почему-то так устроен народ, если он тебя очень сильно прижал к себе и погладил в какой-то момент, то бойся, потому что по шапке все равно прилетит. После интервью я получила огромное количество позитива, просто какого-то невероятного, очень приятного. И вчера я выставила фотографию с Леной, с которой мы встретились, в театр сходили, с которой мы общаемся уже сто лет. И тут мне пишут: "Ага, ну понятно, мы тебя тут прижали, приласкали, а ты нам такой монетой заплатила, решила фото с Блиновской выставить? Ну сейчас ты у нас получишь"».

Бородина не стала сильно отчитывать неласковых подписчиков и лишь посоветовала им соблюдать границы и не забывать, что у них нет права судить, с кем ей дружить, а с кем нет. Но главное, телеведущая успокоила особо переживающих и заверила, что никаких марафонов она запускать не собирается. Выдыхаем!

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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