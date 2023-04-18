Группа Vesna может выступить на Евровидении от Чехии без россиянки

Чешская группа Vesna может выступить на конкурсе «Евровидение-2023» без россиянки Олеси Очеповской. Артистка призналась, что не получила визу.

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Vesna уже выступала без Очеповской в Великобритании, где должен состояться конкурс «Евровидение». Сама артистка, выйдя на связь в социальных сетях, призналась, что не получила визу в Лондон.

«Когда ты не получил визу, и вместо того, чтобы осматривать Лондон, учишь детей. Скучаю по вам, Vesna», — написала она.