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Группа Vesna может выступить на Евровидении от Чехии без россиянки Очеповской

Чешская группа Vesna может выступить на конкурсе «Евровидение-2023» без россиянки Олеси Очеповской. Артистка призналась, что не получила визу.

Группа Vesna может выступить на Евровидении от Чехии без россиянки
© Слово и Дело

Vesna уже выступала без Очеповской в Великобритании, где должен состояться конкурс «Евровидение». Сама артистка, выйдя на связь в социальных сетях, призналась, что не получила визу в Лондон.

«Когда ты не получил визу, и вместо того, чтобы осматривать Лондон, учишь детей. Скучаю по вам, Vesna», — написала она.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет с 9 по 13 мая в британском Ливерпуле. Россия, как и в 2022 году, не примет участие в фестивале.

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