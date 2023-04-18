Группа Vesna может выступить на Евровидении от Чехии без россиянки Очеповской
Чешская группа Vesna может выступить на конкурсе «Евровидение-2023» без россиянки Олеси Очеповской. Артистка призналась, что не получила визу.
Vesna уже выступала без Очеповской в Великобритании, где должен состояться конкурс «Евровидение». Сама артистка, выйдя на связь в социальных сетях, призналась, что не получила визу в Лондон.
«Когда ты не получил визу, и вместо того, чтобы осматривать Лондон, учишь детей. Скучаю по вам, Vesna», — написала она.
Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет с 9 по 13 мая в британском Ливерпуле. Россия, как и в 2022 году, не примет участие в фестивале.