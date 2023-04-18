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Дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина борется с раком мозга

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин в начале 2000-х годов узнал о том, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Артист перенес девять курсов химиотерапии и операцию. Тогда казалось, что певцу удалось справиться со страшной болезнью, однако в 2010 году произошел рецидив. Мужчине потребовалась пересадка костного мозга. В итоге Левкину удалось справиться с недугом.

Дочь экс-солиста «На-На» Левкина рассказала о борьбе с раком мозга
© соцсети

Но вскоре с раком столкнулась Виктория, 29-летняя дочь знаменитости от первого брака. У нее выявили астроцитому. Об опухоли мозга девушка узнала случайно.

«У Вики была острая ситуация. Она полгода назад просто потеряла сознание», — рассказал певец в шоу «PROжизнь».

Тогда его наследницу доставили в медучреждение, где ей и поставили страшный диагноз.

Виктория не стала скрывать свою болезнь и решила делиться подробностями лечения со своими подписчиками.

«Есть те, кто сейчас через все это проходит, возможно, не знает, что делать. А Вика рассказывает весь маршрут подробно: какие анализы сдавать, к каким врачам идти, какие изменения после лечения будут», — отметил Владимир.

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