Дочь экс-солиста «На-На» Левкина рассказала о борьбе с раком мозга

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин в начале 2000-х годов узнал о том, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Артист перенес девять курсов химиотерапии и операцию. Тогда казалось, что певцу удалось справиться со страшной болезнью, однако в 2010 году произошел рецидив. Мужчине потребовалась пересадка костного мозга. В итоге Левкину удалось справиться с недугом.