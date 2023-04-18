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46 минут назад

Выступление Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили

Никита Бородкин

Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), которое должно было состояться 25 апреля в Санкт-Петербурге на территории КСК «М-1 Арена», отменено. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Концерт рэпера Jah Khalib отменен в Петербурге после поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение от руководства площадки», — заявили в концертно-спортивном комплексе.

Напомним, что Jah Khalib открыто поддержал Украину после начала российской спецоперации. Это вызвало протест со стороны пользователей социальных сетей, которые потребовали запретить выступления Мамедова в России. Кроме того, к этому призвал и музыкант Аким Апачев, который обратился с соответствующей просьбой в Министерство культуры РФ накануне.

Отметим, что выступление в Петербурге — не единственное запланированное мероприятие Бахтияра Мамедова в России. Еще один концерт Jah Khalib должен состояться 23 апреля на сцене Crocus City Hall. Площадка пока не объявляла об отмене, а билеты еще продаются на онлайн-площадках.

Шоу-бизнес,Минкультуры России,
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