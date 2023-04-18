Концерт рэпера Jah Khalib отменен в Петербурге после поддержки Украины

Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), которое должно было состояться 25 апреля в Санкт-Петербурге на территории КСК «М-1 Арена», отменено. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение от руководства площадки», — заявили в концертно-спортивном комплексе.

Напомним, что Jah Khalib открыто поддержал Украину после начала российской спецоперации. Это вызвало протест со стороны пользователей социальных сетей, которые потребовали запретить выступления Мамедова в России. Кроме того, к этому призвал и музыкант Аким Апачев, который обратился с соответствующей просьбой в Министерство культуры РФ накануне.