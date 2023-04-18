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В Москве за хищение наследства у вдовы Баталова арестован друг семьи артиста

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В Москве по решению Замоскворецкого районного суда арестован Михаил Цивин, друг семьи актера Алексея Баталова. Его обвиняют в хищении крупных сумм и недвижимости, оставшихся в наследство после кончины легендарного советского артиста.

Как сообщает прокуратура Москвы, Цивин арестован на три месяца и взят под стражу в зале суда.

Напомним, Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году. После себя он оставил недвижимость, включая квартиру на Кутузовском проспекте, а также около 20 миллионов рублей на счетах.

Поддержать семью артиста взялись юрист Михаил Цивин и его супруга Наталья Дрожжина. Они устроили похороны Баталова, стали помогать его вдове и дочери. Однако вскоре наследники Баталова узнали, что средства со счетов пропали, плюс, они потеряли право собственности на недвижимость.

У вдовы Баталова в момент, когда произошли странные сделки с недвижимостью, были проблемы со зрением, она перенесла операцию на глазах, дочь плохо говорит и передвигается из-за ДЦП.

Расследование дела ведется с 2020 года.

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