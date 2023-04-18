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24 минуты назад

Певец SHAMAN объяснил, почему в школе у него не было друзей

Газета.Ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) объяснил в интервью «Телепрограмме», почему в школе у него не было друзей. По мнению артиста, он был белой вороной среди одноклассников.

Певец SHAMAN объяснил, почему в школе у него не было друзей
Фото: Пресс-служба артистаПресс-служба артиста

«Я был очень тихим, очень замкнутым, спокойным. Белой вороной! Друзей в школе у меня не было, как, собственно говоря, и первой любви. Я музыкой всегда занимался. А ребята в классе — кто в футбол играл, кто каратэ занимался, кто — боксом, кто еще чем-нибудь. А я же пел песни, учился в музыкальной школе. Это занятие было не совсем популярным и находить общие темы для разговоров с одноклассниками казалось сложным. Поэтому я был таким одиночкой», — признался исполнитель.

У артиста есть восьмилетняя дочь Варвара от первого брака с учительницей пения Марией Рощупкиной. Певец познакомился с ней в родном городе – Новомосковске, педагог на шесть лет старше исполнителя. Ярослав Дронов признавался в интервью Алене Жигаловой, что его родители не одобрили брак с девушкой, однако он к ним не прислушался. В 2014 году артист перевез жену с ребенком в Москву, но его супруге не нравилось жить в столице. Это и стало причиной их развода.

В 2017 году певец женился на Елене Мартыновой, которая занимает должность заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании «МегаФон». Бизнесвумен признавалась, что влюбилась в будущего мужа с первого взгляда, у которого на тот момент «не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги».

Ранее SHAMAN'a растрогали спевшие его песню мордовские школьники.

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Ярослав Дронов,Елена Мартынова,Мегафон,
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