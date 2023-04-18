Певец SHAMAN объяснил, почему в школе у него не было друзей

«Я был очень тихим, очень замкнутым, спокойным. Белой вороной! Друзей в школе у меня не было, как, собственно говоря, и первой любви. Я музыкой всегда занимался. А ребята в классе — кто в футбол играл, кто каратэ занимался, кто — боксом, кто еще чем-нибудь. А я же пел песни, учился в музыкальной школе. Это занятие было не совсем популярным и находить общие темы для разговоров с одноклассниками казалось сложным. Поэтому я был таким одиночкой», — признался исполнитель.