Волочкова похвасталась результатом после омолаживающей процедуры

47-летняя балерина Анастасия Волочкова отправилась в клинику, чтобы попробовать новую процедуру. В беседе с косметологом артистка призналась, что не делает никаких манипуляций с кожей в домашних условиях. Также звезда добавила, что сохранить свежий цвет лица ей помогает клубника, игристые вина, русская баня и окунание в ледяную купель.

В своих соцсетях Волочкова поделилась видео до и после процедуры. Знаменитость отметила, что долгое время не решалась прийти в медучреждение, поскольку раньше обращалась за помощью лишь к аппаратной косметологии. Затем косметолог осмотрел лицо Анастасии и добавил. что у него есть маленький секрет.