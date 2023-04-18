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Бузова снялась в полупрозрачном боди и вызвала споры в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась снимком в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова снялась в полупрозрачном боди и вызвала споры в сети
© Lenta.ru

37-летняя знаменитость снялась в лакированном жакете бордового цвета, надетом поверх черного облегающего боди с полупрозрачными вставками. Из аксессуаров на ней были браслет и массивное колье. При этом волосы поп-исполнительницы уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

«Представляете, "Крылья Советов" сыграли с "Химками" на выходных в футболках с портретами космонавтов», — подписала публикацию Бузова, из-за чего смутила некоторых фанатов. «Причем тут футбол?», «Как Бузова связана с футболом?», «Причем тут спорт?», «Фото не соответствует заявленному посту», — высказывались пользователи сети.

Однако нашлись поклонники, которые восхитились внешностью кумира в многочисленных комментариях. «Красотка», «Вау», «Сексуальная», — писали они.

Ранее Бузова рассказала журналистам о своем резком похудении. По ее словам, сейчас она носит 34-й российский размер одежды вместо привычного 38-го.

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