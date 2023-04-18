Поэтесса Касимцева оправдалась за песню «Алла будет петь»

Поэтесса Касимцева оправдалась за написание песни «Алла будет петь»
Поэтесса Наталья Касимцева ответила на нападки в свой адрес из-за песни «Алла будет петь», которую исполнила Кристина Орбакайте. Как сообщает Prozvezd.info, она призналась, что действительно написала стихи, однако они не привязаны к сегодняшним событиям.
По словам Касимцевой, она очень давно написала песню и передала ее Алле Пугачевой.
«До всего, что произошло с тех пор в жизни нашей страны и судьбах людей. Поэтому, этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире», — заявила поэтесса.
Касимцева добавила, что ее текущую позицию отражают слова песни «Родина-Мать», которую она написала для Григория Лепса. Она подчеркнула, что живет в России и пишет свои песни для россиян.
Напомним, что 14 апреля Орбакайте выпустила песню «Алла будет петь», которая была приурочена ко дню рождения матери. 15 апреля Примадонна, которая решила уехать из России, отпраздновала 74-летие.