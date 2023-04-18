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21 минуту назад

Филипп Киркоров признался, что уже три месяца состоит в романтических отношениях

Слово и Дело

Филипп Киркоров в последнее время стал реже говорить о своей личной жизни. Выяснилось, что это не просто так.

"На старости лет": Киркоров признался в романтических отношениях
Фото: ТАССТАСС

Король отечественной поп-музыки заявил, что не так давно нашел новую любовь. Как оказалось, пара встречается уже около трех месяцев, но объявить об этом Киркоров решил лишь сейчас.

«Да, мое сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться», — сказал певец.

Однако личность своей новой пассии артист раскрывать отказался, тем самым породив интригу в соцсетях. Поклонники уже начали строить догадки, кем же является эта счастливица. Часть их низ предположила, что у Киркорова роман с DJ Катей Гусевой.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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