"На старости лет": Киркоров признался в романтических отношениях

Филипп Киркоров в последнее время стал реже говорить о своей личной жизни. Выяснилось, что это не просто так.

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Король отечественной поп-музыки заявил, что не так давно нашел новую любовь. Как оказалось, пара встречается уже около трех месяцев, но объявить об этом Киркоров решил лишь сейчас.

«Да, мое сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться», — сказал певец.