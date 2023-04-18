"На старости лет": Киркоров признался в романтических отношениях

Филипп Киркоров в последнее время стал реже говорить о своей личной жизни. Выяснилось, что это не просто так.
Король отечественной поп-музыки заявил, что не так давно нашел новую любовь. Как оказалось, пара встречается уже около трех месяцев, но объявить об этом Киркоров решил лишь сейчас.
«Да, мое сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться», — сказал певец.
Однако личность своей новой пассии артист раскрывать отказался, тем самым породив интригу в соцсетях. Поклонники уже начали строить догадки, кем же является эта счастливица. Часть их низ предположила, что у Киркорова роман с DJ Катей Гусевой.