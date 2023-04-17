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Андрей Данилко рассказал, за что россияне затаили на него обиду после 2007 года

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Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) выступал от Украины на Евровидении в 2007 году. Тогда он исполнил скандальную композицию, которую жители России якобы до сих пор не могут ему простить.

Данилко рассказал, за что россияне затаили на него обиду после 2007 года
© ТАСС

Речь идет о песне под названием Dancing Lasha Tumbai. Тогда многие расслышали в ней фразу «Russia, goodbye» и обвинили Данилко в неуважительном поведении. Представлявшая на песенном конкурсе РФ группа Serebero и вовсе подвергла его травле.

«Те люди, которые ко мне относились хорошо или даже с любовью, реально поверили, что я плюнул России в лицо. Я был в ужасе», — сказал Данилко.

Певец вспомнил, что россияне всегда были рады видеть его на сцене. Но после того случая количество заказов на проведение концертов и корпоративов в РФ резко снизилось

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