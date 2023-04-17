Данилко рассказал, за что россияне затаили на него обиду после 2007 года

Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) выступал от Украины на Евровидении в 2007 году. Тогда он исполнил скандальную композицию, которую жители России якобы до сих пор не могут ему простить.

Речь идет о песне под названием Dancing Lasha Tumbai. Тогда многие расслышали в ней фразу «Russia, goodbye» и обвинили Данилко в неуважительном поведении. Представлявшая на песенном конкурсе РФ группа Serebero и вовсе подвергла его травле.

«Те люди, которые ко мне относились хорошо или даже с любовью, реально поверили, что я плюнул России в лицо. Я был в ужасе», — сказал Данилко.