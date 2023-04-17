В Москве состоится выступление поддержавшего Украину Jah Khalib

В московском Crocus City Hall планируется концерт рэпера Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib. Уточняется, что ранее исполнитель публично поддержал Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«На данный момент концерт планируется к проведению», – сообщили представители Crocus City Hall.

Шоу пройдёт 23 апреля, билеты уже поступили в продажу.

После концерта в Jah Khalib планирует также провести выступление в Санкт-Петербурге. Согласно предварительным данным, концерт в Северной столице пройдёт 25 апреля.