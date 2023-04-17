В Москве состоится выступление поддержавшего Украину Jah Khalib

В московском Crocus City Hall планируется концерт рэпера Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib. Уточняется, что ранее исполнитель публично поддержал Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На данный момент концерт планируется к проведению», – сообщили представители Crocus City Hall.
Шоу пройдёт 23 апреля, билеты уже поступили в продажу.
После концерта в Jah Khalib планирует также провести выступление в Санкт-Петербурге. Согласно предварительным данным, концерт в Северной столице пройдёт 25 апреля.
Ранее стало известно, что Прокуратура Москвы заявила о проверке Данилы Козловского по статье о дискредитации ВС России.