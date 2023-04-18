Евдокимов обратился к Асмус на фоне ее переезда от Харламова

Актер Роман Евдокимов на своей странице в Instagram поздравил свою возлюбленную Кристину Асмус с днем рождения и пожелал ей "быть бойцом".

"Если ты хочешь быть возлюбленным, тебе нужно быть бойцом. С днем рождения, Кристина. Просто будь!" - написал Евдокимов.

Уже больше года СМИ пишут о романе Кристины Асмус и актера Романа Евдокимова. Сама пара не афиширует свои отношения. Однако известно, что актеры встретили вместе Новый год в Дубае. Кроме этого, Роман Евдокимов в феврале 2023 года вступился за актрису после обвинений во лжи о пожертвованиях бездомным.

С 2013 по 2020 год Кристина Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. После развода с юмористом Кристина Асмус заявила, что экс-супруг запретил ей и дочери съезжать из дома. Звезда "Интернов" вместе с 9-летней Настей поселилась на одном из этажей.