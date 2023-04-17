Муцениеце выписала Прилучного из московской квартиры через суд

Актриса Агата Муцениеце выписала своего экс-супруга актера Павла Прилучного из московской квартиры через суд. Как сообщает Telegram-канал Mash, в противном случае он мог бы зарегистрировать там ребенка от своей новой жены Зепюр Прилучной-Брутян.

Муцениеце и Прилучный разошлись еще в 2020 году, разделив имущество. Четырехкомнатная квартира недалеко от станции метро «Речной вокзал» досталась Муцениеце, а актер получил трехэтажный особняк в Московской области.

Несмотря на это, Павел не стал выписываться из столичной квартиры, хоть и жил со своей беременной женой в загородном доме. Муцениеце побоялась, что когда Прилучная-Брутян родит, то ребенка пропишут в квартире — по закону, его нельзя бы было выписать оттуда до совершеннолетия.