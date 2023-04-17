Новая фотография Пугачевой испугала поклонников

Новая фотография Аллы Пугачевой испугала поклонников сбежавшей из России певицы
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева шокировала поклонников своей изменившейся внешностью. Фанаты не узнали лицо Примадонны на новой фотографии.
Своим образом Пугачева поделилась в микроблоге. Она опубликовала фотографию анфас, на которой в мельчайших деталях видны последствия многочисленных пластических операций. В первую очередь, результат круговой подтяжки лица и блефаропластики, который деформировал кожу под глазами. Не все поклонники оценили молодой образ певицы.
«Зачем тебе нелепое неестественное фото. Сама ведь когда-то сказала» — написала одна из пользователей.
Некоторые подписчики согласились с замечанием, добавив что певица перестала быть на себя похожей и певицу уже не узнать
Добавим, что недавно фотограф Виктор Горячев опубликовал архивное фото Пугачевой для журнала продюсера Стаса Намина. На обложке звезда сфотографирована крупным планом. Внешность Пугачевой в молодости радикально отличается от сегодняшней.