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Новая фотография Аллы Пугачевой испугала поклонников сбежавшей из России певицы

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Покинувшая Россию певица Алла Пугачева шокировала поклонников своей изменившейся внешностью. Фанаты не узнали лицо Примадонны на новой фотографии.

Новая фотография Пугачевой испугала поклонников
© слово и дело

Своим образом Пугачева поделилась в микроблоге. Она опубликовала фотографию анфас, на которой в мельчайших деталях видны последствия многочисленных пластических операций. В первую очередь, результат круговой подтяжки лица и блефаропластики, который деформировал кожу под глазами. Не все поклонники оценили молодой образ певицы.

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«Зачем тебе нелепое неестественное фото. Сама ведь когда-то сказала» — написала одна из пользователей.

Некоторые подписчики согласились с замечанием, добавив что певица перестала быть на себя похожей и певицу уже не узнать

Добавим, что недавно фотограф Виктор Горячев опубликовал архивное фото Пугачевой для журнала продюсера Стаса Намина. На обложке звезда сфотографирована крупным планом. Внешность Пугачевой в молодости радикально отличается от сегодняшней.

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