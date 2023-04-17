Новая фотография Пугачевой испугала поклонников

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева шокировала поклонников своей изменившейся внешностью. Фанаты не узнали лицо Примадонны на новой фотографии.

© слово и дело

Своим образом Пугачева поделилась в микроблоге. Она опубликовала фотографию анфас, на которой в мельчайших деталях видны последствия многочисленных пластических операций. В первую очередь, результат круговой подтяжки лица и блефаропластики, который деформировал кожу под глазами. Не все поклонники оценили молодой образ певицы.

соцсети

«Зачем тебе нелепое неестественное фото. Сама ведь когда-то сказала» — написала одна из пользователей.

Некоторые подписчики согласились с замечанием, добавив что певица перестала быть на себя похожей и певицу уже не узнать