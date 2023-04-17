Лепс озвучил свой гонорар за выступление на корпоративе

Певец Григорий Лепс рассказал, сколько он получает за выступления на корпоративах. В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ он назвал свои услуги «недорогими».

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«10 млн рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Водки выпью и устрою вам праздник», — сказал Лепс.

Певец добавил, что готов выступать как на днях рождениях, так и на свадьбах.

Напомним, что ранее Лепс посетил открытие ресторана Егора Крида вместе с молодой девушкой, которую назвал своей «новой бабой». Позднее он заявил, что в действительности это его крестница, а избранницей он назвал девушку в шутку.